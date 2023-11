6 hvězd, které slávu nemají zadarmo: Po červeném koberci se začaly procházet až po čtyřicítce!

Melissa McCarthy i Samuel L. Jackson čekali až do čtyřicítky, Morgan Freeman dokonce do padesátky, než si jich Hollywood doopravdy všiml. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Melissa McCarthy (53) získala popularitu a uznání za svou roli ve filmu Ženy sobě ve věku kolem čtyřiceti let. Teprve potom se s nabídkami na filmování roztrhl pytel a ona se stala velmi obsazovanou komediální herečkou. Je držitelkou ceny Emmy a byla dvakrát nominovaná na Zlatý glóbus. U Melissy rozhodně platí pravidlo, že kdo si počká, ten se dočká.

Jeden z nejuznávanějších a nejrespektovanějších velkých oscarových herců Morgan Freeman (86) se proslavil až po padesátce. Jeho kariéra nabrala rychlý spád v roce 1989 po roli ve filmu Řidič slečny Daisy, kdy za svůj výkon získal Oscara, což ho vystřelilo až na vrchol. Je uznávaný pro svou schopnost zahrát jakoukoliv roli od komediálních až po drama.

Susan Boyle (62) se stala známou po svém vystoupení v televizní soutěži Britain´s Got Talent v roce 2009, když jí bylo přes padesát let. Tenkrát přivedla porotu soutěže v naprostý úžas, na základě jejího vzhledu a prvotního působení byli přesvědčeni, že to bude fiasko, místo toho následovaly ovace vestoje. Pěvecký talent ji rychle katapultoval do povědomí celého světa.

Samuelu L. Jacksonovi (74) se na začátku kariéry vůbec nedařilo se prosadit, ač studoval herectví na několika různých univerzitách a působil v různých divadelních společnostech. Průlomovou rolí pro něj byla postava Julese ve filmu Pulp Fiction režiséra Quentina Tarantina (60) v roce 1994, když mu bylo už přes čtyřicet let. Jeho charakteristický výkon a ikonická monologová scéna ve filmu z něj udělaly obrovskou hvězdu, od té doby neměl nikdy o skvělé role nouzi.

Viola Davis (58) se stala první afroamerickou herečkou, která získala cenu Emmy, Tony i Oscara. Její kariéra dosáhla vrcholu poté, co hrála ve filmech jako Černobílý svět a Ploty, kdy už jí bylo přes čtyřicet let.

Octavia Spencer (53) byla dlouhou dobu známá jako herečka malých rolí. Zlom přišel až s filmem Černobílý svět, kde hrála po boku Violy Davis. Právě díky tomuto filmu v roce 2012 získala uznání a převzala Zlatý glóbus a Oscara za svou roli v tomto dramatu. Teprve ve 42 letech se opravdu proslavila a získala své pevné místo v Hollywoodu. ■