Před 13 lety ve StarDance potkala životní lásku: Jitka Čvančarová práskla, zda s mužem ještě tančí a také svého favorita

Jitka Čvančarová to na parketu StarDance rozjela: Letos bude fandit blízké osobě. Super.cz

Je to už třináct let, co na tanečním parketu soutěže StarDance zářila Jitka Čvančarová (45). Sympatická herečka byla v páru s tanečníkem Lukášem Hojdanem a patřila k favoritům celé soutěže. Ve finále skončili na pátém místě, ale přesto zanechali výborný dojem.