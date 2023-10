Z tlustého kluka tanečním mistrem. Přísnému porotci i soutěžícímu StarDance kariéru nepředpovídali

Jan Tománek se z poroty StarDance přesouvá opět na parket. Super.cz

Byly ale doby, kdy to vůbec nevypadalo, že by se živil tancem. Mohla za to i nadváha. „Měl jsem přezdívku taneční komanč (indián). Já jsem naprosto spontánně tančil všude a vždycky a hrozně rád. Když jsem jednou na pláži v Bulharsku hrál fotbal, tak mojí mamince řekli, že bych měl tančit. Ale já měl tehdy silnou nadváhu, tak se to neujalo,“ svěřil se Jan v našem pořadu Superchat.

Změna přišla až během dospívání, a také díky tomu, že se zamiloval. „Já jsem šel do tanečních původně úplně s jiným plánem, a to že budu s klukama chodit na víno. Ale protože se tam objevila krásná slečna Míša, tak mě to tak zaujalo, že jsem začal chodit pravidelně. A i díky ní jsem se poté zúčastnil taneční soutěž - protože jsem ji chtěl ohromit. Tu taneční soutěž jsme vyhráli,“ zavzpomínal.

Jana Tománka uvidíme ve StarDance tančit společně s herečkou Ivanou Chýlkovou (60). Jak její taneční talent zatím ze zkoušek hodnotí? A co ho během tancování dokáže nejvíce naštvat? To i více ze života tohoto oblíbeného choreografa se dozvíte v našem Superchatu, který si můžete pustit ve videu nebo ve všech podcastových aplikacích. ■