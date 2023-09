Kordula Stropnická slaví 18, je z ní krásná mladá žena: Veronika Žilková se dojala nad fotkami s bříškem

Veronika Žilková se dojala nad archivními snímky. Michaela Feuereislová

„Před osmnácti lety to takhle začalo. Od rána jsem dojatá. Ano, každé narození človíčka je zázrak. Také prožíváte narozeniny svých dětí víc než svoje?“ zeptala se herečka svých fanoušků.

V uměleckých stopách rodičů Kordula zřejmě nepůjde. I když už si nějakou tu hereckou roli vyzkoušela, tak se v tomto oboru nakonec nenašla. Místo toho se věnuje chovu koní a jezdectví, ve kterém se jí velmi daří.

„Kordulka studuje střední školu jezdectví a dostihového sportu, má jezdeckou licenci, věnuje se profesionálně závodům, má vlastního koně,“ svěřila se Veronika před rokem pro Super.cz.

Je to už také rok, co je půvabná blondýnka šťastně zadaná s partnerem Damianem, se kterým se čas od času ukáže ve společnosti. „Už to drží docela dlouho. Je to moje první láska. Byl to docela dlouhý proces. Známe se tři roky. Začalo to dětinsky s brekem, hádkami, zlomeným srdcem,“ svěřila se Kordula pro Super.cz před časem, už s úsměvem. A přiznala, že je ve vztahu velmi spokojená. ■