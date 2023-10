Superchat: Už rok nepije a nejí tučná jídla. Jan Tománek se vrací do StarDance o 12 kilo lehčí

Tanečník Jan Tománek ze StarDance promluvil o soukromí i o svých profesních začátcích. Super.cz Superchat

Jak tuto změnu prožívá? O soutěži, ale i o svém životě přišel charismatický tanečník a choreograf promluvit do našeho pořadu Superchat, do kterého přijal pozvání moderátora Ondřeje Kočího (35).

„Kdysi na tiskové konferenci se mě Daniela Písařovicová (44) zeptala, jaký budu porotce, a já odpověděl, že mám obavu, abych lidi nebuzeroval. A pak z toho vznikla kauza, že buzeruju lidi. Jako choreograf ty lidi někam posouváte a moje úloha byla, ukázat těm lidem cestu a říct jim, co dělali na parketě dobře a co hůř. Nejvíc mi přišlo škoda, když jsem viděl v někom potenciál a ten člověk ho ani v dalších kolech neukázal,“ řekl Tománek.

Ten se nyní na taneční parket vrací, bude tedy v pozici hodnoceného. „Je to pro mě teď jednodušší, že vím, o čem ten pořad je. Když jsem tančil v první radě StarDance v roce 2006, tak jsem byl trdlo, který si myslelo, že ten pořad je o mně. Ale už vím, že je to o mé taneční partnerce.“

Tančit ho uvidíme s herečkou Ivanou Chýlkovou (60), o které se často mluví jako o silné a dominantní ženě. Projevuje se tato vlastnost i v tanci? „Ne, je to velmi pokorná profesionálka. Když je někdo úspěšný v něčem, co dělá, tak to není zadarmo. To se projevuje i na tréninku, ona ví, že se to musí naučit a chce se to naučit. Ví, proč tam šla, a tak doufám, že jí to vydrží,“ doplnil.

Jan Tománek také nedávno prošel velkou změnou. Shodil 12 kilo a vymazal se svého života nezdravá jídla. „Nikdy bych nevěřil, že já budu ten, co bude jednou propagovat zdravou výživu, ale ten rok a půl v tom jedu. Je to teda trochu nuda, ale cítím se skvěle. Mohu to všem doporučit. Když si odpustíte alkohol a cukr a budete dostatečně spát, tak ten život má jiný rozměr. Já to nedělám, že bych musel, ale že mě to odmění,“ dodal tanečník.

Jeho žena Kamila Tománková také tančila ve StarDance. Když se seznámili, byla pro něj láskou na první pohled. „Já jsem jí asi rok nadbíhal. Věděli to všichni tanečníci v ČR, jen ona ne. Po roce jsem se odhodlal a rozhodl jsem se, že ji pozvu na kafe.“ Mají spolu dvě děti. Dceru Nelu a syna Jonáše, kteří také propadli tanci. Jak k tomu došlo? To a více ze života choreografa a tanečníka Jana Tománka se dozvíte v našem novém Superchatu, který si můžete pustit tady ve videu nebo ve všech podcastových aplikacích. ■