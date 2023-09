Tereza Brodská už jedenáctý den leží v horečkách. Vzkaz přímo z postele, doufá v pomoc lékařů

Tereza Brodská Foto: archiv T. Brodské

Brodská všem poděkovala za obrovskou vlnu podpory. „Měla jsem z toho a pořád mám hroznou radost. Děkuju za všechny rady, co jste mi psali, ale já se asi budu řídit radami lékařů, protože snad vědí, co dělají, a znají můj zdravotní stav,“ napsala na sociální síti Brodská, jež prý už naštěstí není infekční pro své okolí.

„Hodně jste mi psali, že mohu nakazit Konráda, když ho mám u sebe v posteli, tuhle informaci už vím léta letoucí, psa jsem měla v posteli až ve chvíli, kdy jsem věděla, že už nejsem pro okolí infekční,“ objasnila Brodská, že pejskovi nehrozilo žádné nebezpečí.

Cítí se ale stále špatně. „To, že s tím tělo furt bojuje, a že to je nějaká urputná mrcha, a že to trvá skoro jedenáct dní, pořád mám horečky a pořád se to nelepší, to je jako druhá věc... „Tak snad ta antibiotika zaberou,“ doufá viditelně unavená Brodská. ■