Ivan Mládek po dlouhé době na veřejnosti: Znovu ožije jeho Jožin z bažin

Ivan Mládek se po dlouhé době objevil na veřejnosti. Herminapress

Muzikant Ivan Mládek (81) se na veřejnosti už delší čas neobjevuje. Výjimku udělal, když dorazil do Hudebního Divadla V Karlíně, kde se bude otevírat menší scéna. A právě ta premiérově uvede hudební komedii složenou z jeho hitů v čele s nezapomenutelným Jožinem z bažin.

Notoricky známé písničky Jožin z bažin, Linda, Zobali vrabci zobali a další hity propojí příběhem hudební komedie Močál Story. Autorem scénáře a hudby je sám Ivan Mládek.

"Asi před dvaceti lety jsem dostal zakázku od jedné agentury. Přišli za mnou a chtěli, aby to byly ty nejprofláknutější kusy. Když jsem to začal psát, tak jsem vůbec nevěděl, jak to dopadne," vyprávěl na tiskové konferenci s tím, že projekt se tehdy nerealizoval.

Trvalo tedy dvě dekády, než k realizaci došlo. Močál Story bude mít premiéru 20. listopadu. Uvidíme v něm například Martina Písaříka (44), Ivu Pazderkovou (43), Michaelu Tomešovou (32) anebo Báru Munzarovou (51). ■