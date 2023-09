Taťána Kuchařová se objevila ve společnosti: První slova o svatbě exmanžela Brzobohatého s Písařovicovou

Taťána Kuchařová promluvila o svatbě bývalého manžela i svém osobním životě. Super.cz

Takhle česká topmodelka reagovala na dotaz ohledně svatby jejího bývalého manžela.

„Můj život to v žádním případě nenarušilo. Myslím si, že po tom všem to bylo vlastně ve finále to nejlepší, co se mi mohlo stát. Já jsem se od jisté doby rozhodla jakkoliv nekomentovat svůj předešlý vztah, protože je to pak interpretované stejně úplně jinak. Takže mi za to vůbec nestojí a je mi to vlastně úplně jedno, protože to, jak já vnímám manželství, je úplně něco jiného, než ho třeba může vnímat někdo jiný. Opravdu, ať jsou všechny bytosti šťastné. Když se nám to povede, tak bude tento svět lepší. O to by mělo jít, ne?“ odpověděla Taťána Kuchařová Super.cz na otázku, zda svatba jejího bývalého manžela mohla nějakým způsobem narušit i její osobní život.

Už i kvůli řešení anulace církevního sňatku, který tuhle kapitolu zcela uzavře.

Taťána Kuchařová se také svěřila, že je ve svém osobním i profesním životě velmi spokojená.

„Žiju šťastný, autentický život a jsem velmi spokojená. Jsem pořád někde mezi lidmi a po pracovní i profesní stránce žiju svůj sen. Daří se mi, mám v tom svobodu a rozhodně se necítím sama, nejsem sama a jsem šťastná,“ řekla Super.cz Miss World 2006 během přehlídky návrhářky Jitky Ročňové v centru Prahy, kde se představila nová kolekce a událost zároveň měla i charitativní účel.

Sama Taťána Kuchařová založila už před lety vlastní nadaci, která pomáhá seniorům. Také se jí daří v ohledu podnikání.

„Podnikání jede, do toho mám spousty spoluprací pro další klienty a 15 let Nadace Krásy pomoci. To je moje absolutní srdcovka, založila jsem ji ve dvaceti letech a přivedlo mě to do OSN. Opravdu jsme zachránili spoustě lidem doslova život a dali jim do něj motivaci. Jsem hlasem pro slabší, co víc si přát,“ řekla.

Zda se v jejím životě objevil i nový partner, je otázkou. „Mám kolem sebe rodinu a přátele, kteří mě podporují a milují. Já mám opory, že nevím, kam s tím. Jsem spokojená a šťastná. Od jisté doby si soukromí fakt potřebuji a chci nechat pro sebe. Zatím to tak nechám,“ odpověděla. ■