Ex Vondráčkové si rýpl do třetí svatby Ondřeje Brzobohatého. Kamaráda se zastal Libor Bouček, pak se strhla mela

Petr Vojnar si rýpl do Ondřeje Brzobohatého, Bouček se ho zastal. Foto: Super.cz/Michaela Feureislová, se souhlasem O. Brzobohatého

„Já jim to jako moc přeju, oba je mám rád, jsou mi sympatičtí, jsou esa ve svém oboru, ale kde lidi berou ty tužby se pořád dokola ženit a vdávat?“ položil si na sociální síti řečnickou otázku Vojnar.

Brzobohatý se o víkendu oženil s moderátorkou Danielou Písařovicovou, předtím byl ženatý s modelkou Taťánou Kuchařovou a produkční Johanou Indrákovou. Bouček se mu snažil vysvětlit, jak je svatba důležitá, sám se ostatně ženil také třikrát.

„Svatba je po staletí tím nejosvědčenějším svazkem mezi mužem a ženou. Lepší institut, který zároveň i formalizuje, neexistuje. Naopak je legitimní deklarace nové rodiny a také toho, že ten vztah myslí vážně. A pojí-li tě k nim vztah, o kterém píšeš, tak promiň - ale co je ti do toho?“ reagoval na Vojnara Bouček.

Populární moderátor se navíc pustil do diskuse nejen s Vojnarem, ale i jinými lidmi, kteří příspěvek okomentovali. „Pak musíte uznat, že lepší počkat a být si tím jistý než si několikrát brát někoho z nějaké euforie,“ narážela jedna z dam na to, že si Bouček svou první ženu bral po několika měsících vztahu. A brzy se také rozváděl.

To si ale Bouček nenechal líbit. „Jak víte o euforii? Kde bereme tu jistotu, že něco víte o lidech, které znáte z obálek časopisů, televizní obrazovky nebo maximálně z restauračního provozu. Já bych nesoudil a už vůbec nepředjímal moje myšlenky. Neznám vás ani vy mě,“ ohradil se Bouček, který ale musel čekat, že pokud bude obhajovat institut manželství, pokaždé se najde někdo, kdo mu připomene jeho rozvody.

Sympatickému moderátorovi to ale zatím do třetice všeho dobrého vychází na jedničku. Se svou třetí manželkou Gabrielou je ženatý už čtyři roky a společně se těší na narození už druhého potomka. A do třetice doufá, že už to konečně vyjde, určitě i Ondřej Brzobohatý. ■