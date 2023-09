Totální propadák: Proti detektivkám neměl seriál Eliška a Damián šanci

Seriál Eliška a Damián se moc nepovedl. FTV Prima

Nejsledovanějším pořadem se v pondělí večer stala nová série Kriminálky Anděl, v těsném závěsu za ní skončila novinka České televize Oktopus.

Na oba detektivní seriály se podle Mediaguru dívalo přes milion diváků, zatímco na rodinný romantický seriál Eliška a Damián s Emmou Smetana (35) a Robertem Urbanem (37) v hlavních rolích se dívalo pouze 294 tisíc lidí.

Víc diváků si pustilo i Reportéry ČT, seriál Specialisté a novácký magazín Víkend. Primu potěšilo snad jen to, že se dařilo druhé řadě seriálu Zákony vlka, která ovládla sobotní čísla sledovanosti. V tomto bodě se tedy přesun Elišky a Damiána vyplatil, byť jeho čísla nadále stagnují.

Prima si od seriálu hodně slibovala, masivní reklama i sázka na hlavní sobotní vysílací čas ale nepomohla. Romantický příběh se ihned po odvysílání prvního dílu dočkal vlny ostré divácké kritiky. Představitelku Elišky Emmu Smetanu kritika mrzela. Sama prý dala do seriálu vše.

„S čistým svědomím můžu říct, že jsme do toho dali všichni, před kamerou i za ní, srdce. Přesně jsme věděli, co točíme, za daných zdejších finančních a časových podmínek, tedy odlehčený, jednoduchý příběh pro celou rodinu, trochu ozvláštněný dvěma časovými rovinami. Nic víc, nic míň,“ prohlásila.

Mrzely ji ale vulgární útoky. „Desítky komentářů se nesou ve vulgárním duchu, který by byl off s jakýmkoliv audiovizuálním obsahem. Čtu to jako další potvrzení toho, že míra přednasranosti je v naší společnosti obrovská a tomu odpovídá množství lidí, kteří potřebují ventil,“ řekla také Smetana. ■