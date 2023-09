Tady žila a zemřela legendární Marilyn Monroe: Slavnému domu teď hrozí demolice

Domu po Marilyn Monroe hrozí demolice Profimedia.cz

Tento na první pohled nenápadný dům v Los Angeles je bezesporu jednou z nejdůležitějších památek na ikonickou Marilyn Monroe (✝36). Hollywoodská legenda v ní totiž pár let bydlela a v srpnu roku 1962 ji zde bohužel rovněž našli mrtvou. Nemovitosti ovšem nyní hrozí demolice.

Domek z roku 1929 se nachází za vysokými cihlovými zdmi na konci klidné slepé ulice v oblasti Brentwoodu. Z ulice je však vidět jen minimum toho, co se za zdmi ukrývá, škvírou v bezpečnostní bráně zahlédnete jen kousek citrusového sadu a část střechy domu.

Žádný Graceland to není, obchody s dárkovými předměty s podobiznou Marilyn zde nenajdete, ani davy turistů nečekejte. Přístup dovnitř je přísně zakázán. Koneckonců, už dlouho jde o soukromý majetek, který byl od doby, kdy zde v ložnici po předávkování barbituráty naposledy vydechla slavná Marilyn, několikrát prodán a koupen novými majiteli. Od roku 2017 je nemovitost ve vlastnictví společnosti Glory of the Snow Trust.

Když nedávno vyplula na veřejnost informace o tom, že bylo vydáno povolení k demolici domu, vzbudilo to takový ohlas sousedů, historiků i členů a členek nejrůznějších spolků, že zahájili kampaň na záchranu nemovitosti za každou cenu.

Místní úřady obdržely stovky telefonátů i písemných žádostí o zamítnutí původního návrhu. Lidé zároveň žádali, aby město udělilo nemovitosti status památky.

Rada Los Angeles záhy udělila povolení k pozastavení demolice v délce 75 dní, aby se zjistilo, jak v nastalé situaci pokračovat. Jak to ovšem se slavným domem nakonec dopadne, je zatím ve hvězdách... ■