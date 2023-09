Helena Zeťová šla do plavek: Takhle dnes vypadá někdejší hvězda Black Milk s podmanivým hlasem

Helena Zeťová Foto: archiv H. Zeťové

Je to pár let, co se Helena Zeťová (42) po 18 letech v Řecku natrvalo vrátila do Česka. Když se zpěvačka letos rozmýšlela, kam vyrazí na letní dovolenou, její cílem se stala země, která pro ni roky byla druhým domovem.