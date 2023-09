Nehoda Aranku z Chalupářů připravila o očekávané dítě i možnost mít další. Manželovi poradila, ať si najde jinou

Luba Skořepová Herminapress

S kolegou Otto Lackovičem se při natáčení kultovního seriálu Chalupáři dopustila něčeho, za co by ji dnes aktivisté nejspíš ukamenovali. Luba Skořepová (✝93) si zahrála ženskou polovinu romského páru – Aranky a Fera, postavy měly názorně dokumentovat integraci menšinového etnika do většinové společnosti. A ještě se nechala nalíčit, stejně jako její herecký partner, aby jí to u diváků spíš prošlo.