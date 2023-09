Po provalení vztahu s Markem Lamborou mizí z Česka: Krásná herečka Sára Rychlíková míří na křesťanskou pouť

Herečka Sára Rychlíková míří na křesťanskou pouť. Super.cz

Bojovat tak vlastně bude na své domovské scéně. "Do tanečních jsem chodila, tanec mám ráda, tak snad ostudu neudělám a vyhraju," smála se Sára, která si prý skvěle rozumí se svým tanečníkem Matějem Svobodou. "Lidsky i tanečně jsme si sedli," pochvaluje si. Že by mezi nimi mohlo vzniknout i něco víc, Sára, která je v poslední době spojována s kolegou Markem Lamborou (28), vylučuje. Ostatně ani vztah s Markem stále ještě ani jeden z nich nepotvrdil. "Dál bych o tom nechtěla mluvit," zopakovala a zrůžověla do odstínu saka, které oblékla.

Do 15. října, kdy proběhne finále, má ještě dost času, ovšem část tréninků Sára vynechá. Stráví totiž deset dní na duchovní pouti. "Půjdu pouť v Itálii ze Sieny do Říma. Neberu to jako náboženskou cestu, nejsem věřící, ale spíš jako takovou očistnou. A mám ráda přírodu," upřesnila s tím, že denně by měla ujít kolem pětadvaceti kilometrů. ■