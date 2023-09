Divná psycho holka, řekla ke své roli. Dcera (17) Jany Bernáškové už natáčí seriál ZOO. Takhle jí to sluší

Justýna Drábková FTV Prima

„Musím říct, že jsou tady všichni hrozně fajn, pomáhají si, zkoušejí spolu text, i když v té scéně třeba nehrají. Pomůžou i mně, vyzkoušejí mě, dají mi různé rady. Je tu přátelský kolektiv a cítím se tu opravdu dobře,“ prozradila Drábková, jež má k herectví díky svým rodičům hodně blízko.

V seriálu si zahraje dívku Ivanu, která zahoří láskou k mladému Edovi v podání Vojty Vovesného. Ten se do ní zblázní tak, že ho láska úplně oslepí. Jenže ne všichni z dívky budou nadšení.

„Kladná postava to určitě není, i když ze začátku se bude zdát, že je milá, ale příběhem a postavami kolem sebe dost zamává. Je divoká a vlastně bych řekla, že je i dost divná, taková trošku psycho holka. Líbí se mi to, ale je těžké takovou postavu hrát. Není to lehká role, představuji někoho úplně jiného, než jsem já sama,“ přiznala Justýna.

Mladá herečka teď velmi intenzivně přebíhá mezi studiem diplomacie na mezinárodní škole a natáčením. „Začala jsem točit na konci prázdnin, takže už toho mám dost za sebou, a teď budu pár dní ve škole chybět. Nedá se nic dělat, točím i o víkendech. Je to docela fajn, protože na začátku školního roku toho tolik není, nepíšou se testy a dá se to celkem zvládnout,“ přiznává Justýna, které doma pomáhá s přípravou na natáčení maminka Jana Bernášková.

„Učíme se spolu. Má pro mě dobré připomínky a myslím si, že bych to bez její pomoci měla mnohem těžší. Sedneme si spolu a radí mi, jak to zahrát nebo co bych mohla vylepšit. Jsem za to ráda,“ dodala Justýna.

Ta to samozřejmě jako dcera známé herečky Jany Bernáškové nemá úplně jednoduché. „Být dítě z nějaké slavnější rodiny má svoje plusy i mínusy. Musí se vyrovnat s tím, že na tyhle děti je vždycky víc posvíceno. Je to daň. Ale zároveň mají víc příležitostí, protože se o nich ví,“ řekla nedávno Super.cz Bernášková. ■