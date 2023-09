Russell Brand obviněný ze znásilnění několika žen: „Odporný predátor,“ měla jasno Minogue už dávno

Russell Brand v roce 2006, kdy byl na vrcholu slávy. Profimedia.cz

Již v roce 2006 se velmi nelichotivě na adresu Branda vyjádřila australská zpěvačka Dannii Minogue, sestra slavnější Kylie Minogue, a to poté, co s ním měla možnost dělat rozhovor. Obvinila jej dokonce ze sexuálního harašení a prohlásila: „Je úplný blázen a tak trochu odporný predátor. Rozhodně si nemyslím, že svou závislost na sexu vyléčil, to je jisté. ‚Ne‘ by nebral jako odpověď. Vždy zajde o krok dál. Nikdy ne tak daleko, abyste mu dali facku, ale i tak příliš daleko,“ svěřila se v rozhovoru pro deník Mirror Minogue.

„Je očividně velmi inteligentní, ale nosí víc make-upu než já. Normálně se mi líbí muži s oční linkou, může to být velmi sexy, ale ne na Russellovi. Absolutně v žádném případě, nikdy, on prostě není můj typ,“ dodala Minogue.

A z čeho ženy Branda viní? Jedna tvrdí, že ji znásilnil ve svém domě v Los Angeles. Druhá žena říká, že ji tehdy jednatřicetiletý zpěvák napadl v době, kdy jí bylo šestnáct a ještě chodila do školy. Prožila s ním prý tříměsíční vztah, během nějž ji nazýval dítětem, jednal s ní "emocionálně hrubě" a snažil se ji ovládat. Třetí žena tvrdí, že ji napadl, když s ním pracovala v Los Angeles, a že jí vyhrožoval právními kroky, pokud to někomu řekne. Čtvrtá údajná oběť zase měla být z jeho strany sexuálně napadena a fyzicky a emocionálně týrána. ■