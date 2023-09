Adéla Gondíková oslavila padesátku v rudých bikinách: Fanoušci závidí Lagmajerovi, jaký má doma poklad

Herečka Adéla Gondíková ukázala v bikinách svou skvostnou postavu, Foto: archiv A. Gondíkové

Někdo si potrpí na velké oslavy, avšak Adéla vzala tento den poklidně a bez zbytečných starostí. „Vzpomínky na 19. 8. 2023. Tomu říkám oslava,“ uvedla s úsměvem k fotografii, na které si v červených bikinách hoví na nafukovacím lehátku v bazénu a s dobrým drinkem v ruce. Nutno dodat, že na snímku vyniká nejen Adélin spokojený výraz, ale také postava, kterou má jako lusk.

„Adélo, klobouk dolů. Jste kočka,“ vzkázala fanynka. „Bohyně, máte fantastické tělo,“ uvedla další. „Já tě tomu Jirkovi normálně a opravdu závidím,“ podotkl příznivec.

Ještě před touto pohodou v bazénu měla Adéla velmi akční období. S manželem Jiřím Langmajerem (57) totiž vyrazila do Ameriky, kde si dopřávali jeden zážitek za druhým. Na pasivní odpočinek tak tolik času nezbylo.

Manželé si cestování velmi oblíbili. Nedávno byli také v Maroku nebo na Zanzibaru. Naplánovaná odpočinková dovolená se ale opět změnila ve velmi akční dny.

„Byli jsme v leže jen asi tři dny, chtěli jsme Zanzibar poznat, tu nějaký výlet do hlavního města, tu nějaké čtyřkolky a potom tam byla možnost navštívit safari. Tak jsme to nakonec probendili,“ svěřila se Super.cz po návratu do Čech. ■