Třetí svatba Ondřeje Brzobohatého: Bouřlivý krach manželství s Kuchařovou, první nevěstu rodina nepřijala

Ondřej Brzobohatý (40) a Daniela Písařovicová (44) do toho praštili. Manželství a svatbu v Itálii potvrdili na sociálních sítích.

„A proč vlastně tak brzo po zásnubách? S velkou nadsázkou a humorem lze tvrdit, že Daniela dle jejích slov na svatbu spěchala do doby, dokud jí to stále známky gravitace v obličeji dovolí a já se chtěl zkrátka oženit, protože mě nebaví být rozvedený, což s sebou nese cejch někoho, kdo prohrál. Dnes můžeme s klidem v srdci nahlas říct, že Daniela to jako krásná nevěsta stihla a já se cítím jako vítěz. A tak tedy společně, Brzobohatí,“ uvedl Ondřej v radostném příspěvku.

Zatímco pro moderátorku to byla první svatba, herec a zpěvák se ženil už potřetí.

Prvně tomu bylo v roce 2008 s produkční Johanou Indrákovou, se kterou se rozvedl v roce 2013. Konec tohoto vztahu proběhl v klidu. Johana dokonce Super.cz řekla, že zůstávají přáteli.

Spekulovalo se ale, že rodina Brzobohatého velmi řešila Johaninu minulost, kdy měla poměr se ženou. Dokonce se nezúčastnila ani jejich svatby.

"Mysleli jsme s Radkem, že má Ondra na víc. Snad ale půjdeme na jeho další svatbu. Ondrovi to všechno nevadí. Je to jeho život, on se tak rozhodl. S Radkem si myslíme, že je na manželství ještě příliš mladý a celá ta svatba je zbytečná. Vždyť žijí v pronajatém bytě, nemají děti… Tak k čemu svatba? Jen proto, aby se jeho žena mohla podepisovat jako Brzobohatá," uvedla tehdy Hana Gregorová pro deník Aha!

Druhé manželství s Miss World 2006 Taťánou Kuchařovou (35) mělo bouřivější konec. K oficiálnímu rozvodu došlo v březnu roku 2022. Kuchařová se také rozhodla, že chce anulovat církevní sňatek. „Doufám, že to půjde. Samozřejmě se musí uvést konkrétní závažné důvody, které mám. Byla bych ráda, kdyby se anuloval,“ řekla tehdy modelka Super.cz.

Později se rozjel koloběh, který nastartoval únik dokumentů k církevnímu rozvodu. V nich Kuchařová jako jeden ze závažných důvodů uvedla, že se Brzobohatý převléká za ženu, také se tak chová a má nevyhraněnou sexuální identitu.

Ač Kuchařová vždy popírala, že tyto dokumenty poskytla médiím, Ondřej je přesvědčený o opaku a na Taťánu podal žalobu za pomluvu. „Je toho na můj žaludek vážně příliš. Už se v rámci kauzy Kuchařová vs. Brzobohatý útočí i na mou rodinu a celá záležitost tím klesá pod tu nejnižší úroveň veřejného praní špinavého prádla,“ uvedl mimo jiné na sociálních sítích. ■