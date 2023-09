„Kolik mu je? Ten je hot!“ Dcera Jiřího Dvořáka je díky tátovi zavalena zprávami zamilovaných puberťaček

Jiří Dvořák s dcerou Annou Dvořákovou Herminapress

„O Vánocích se mi zaplní sociální sítě ukázkami z Anděla Páně, kde se až moc mladé slečny vyjadřují k mému tátovi. Snažím se to nečíst. Jsou tam věci typu: 'Kolik mu je? Ten je hot!' A já si říkám, nedělej to, je ti třináct a je to můj táta!“ svěřila se smíchem Anna v show 7 pádů Honzy Dědka.

Sama Anička je velmi atraktivní a o nápadníky nemá nouze. Podle všech za svůj atraktivní vzhled vděčí právě slavnému herci. „Často slýchávám, že jsem celá táta.“

K Jiřímu Dvořákovi patři neodmyslitelně role čerta Uriáše ve zmíněné pohádce. Právě to silně ovlivnilo Aniččino dětství. „Já jsem si dlouho myslela, že táta čert je. Udělala jsem ze sebe ve školce úplného magora. Říkala jsem, že je to fakt čert, že má rohy schovaný pod vlasy. Fakt jsem si to myslela a on toho využíval při výchově. Když jsem zlobila nebo jsem dělala problémy, táta vyhrožoval, že luskne jako Uriáš a vezme mě do pekla. Bohužel mi došlo až moc pozdě, že táta čert není. Asi až v šesté třídě. Všichni si ze mě dělali srandu,“ doplnila Anna Dvořáková. ■