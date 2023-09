Monika Absolonová promluvila o nejtěžším životním období: A rozchod s otcem jejích synů to nebyl! Super.cz

V případě Absolonové a Janečka nejde ani tolik o pracovní, jako spíš o přátelský vztah, zpěvačka svěřila, že ji podržel v nejtěžších chvílích jejího života. "V době, kdy jsem měla nepříjemné životní období, moji rodiče se rozváděli, tak byl ten rozvod docela ošklivý. Hodně zasáhl mě i bráchu. A pan doktor Janeček si mě zavolal, řekl mi, že jsem to měla v životě těžké, můj otec není to nejlepší, co jsem mohla v životě mít. A nabídl mi, jestli nechci jet turné s Karlem Gottem," vyprávěla a v našem videu to rozebrala podrobněji.

Rádcem a podporou jí byl i později. "Mám ho moc ráda. Kdykoli jsem někde něco moderovala nebo jsem zpívala a bylo to v televizi a viděl to, vždycky mi zavolal. Zhodnotil, zkritizoval i pochválil. Máme velmi přátelský a otevřený vztah s tím, že mu stále vykám a on mi tyká. Baví mě jeho moudra a rady i to, jak komentuje moje partnery. A má vždycky pravdu," uzavřela. ■