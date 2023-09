Jan Saudek přiznal, že se vídá s prostitutkami: Jedné z nich je sedmdesát let a jsou spolu už 50 roků

Jan Saudek otevřeně přiznal, že se vídá s prostitutkami. Co na to jeho žena? Herminapress

Fotograf Jan Saudek (88) se už ve společnosti tak často neukazuje. Ač už má téměř devadesát let, tak se může stále chlubit vitalitou, za kterou stojí jeho velká rodina a manželka Pavlína. Známý umělec se netají tím, že má dvacet dětí a ani slabostí pro ženy. Pár měsíců před devětaosmdesátými narozeninami dokonce přiznal, že se vídá s prostitutkami.

„Jo! Mám rád prostitutky, protože oni jsou za prvé velmi zdravé, kdežto od normální dívky můžete něco nakoupit, oni na sebe dávají pozor, mám je rád. Chodí za mnou teď v poslední době dvě nevěstky a jedna, se kterou už jsem asi 50 let, je už sedmdesátiletá, ale myslím, že ženský nestárnou, že je to, že je to krásný,“ svěřil se Jan Saudek pro deník Blesk se slovy, že je s tím jeho manželka smířená.

„Máme tři děti, a co by chtěla víc, tak ať si opatří ty děti s někým jiným a vystěhuje se,“ odpověděl otevřeně.

Jan Saudek má s manželkou Pavlínou tři děti, vedle nich mu dělají radost vnoučata a nedávno deníku Super.cz exkluzivně přiznal nejmladšího nemanželského syna Jonatána. Toho ale prý doposud viděl pouze jednou. Také přiznal, že se s ženou, se kterou má nejmladšího syna, soudí kvůli alimentům.

Ani s ostatními dětmi se dle svých slov nestýká. „Naprosto je nevídám. Je to zvláštní, nějak mi přestaly věřit a já jsem se jim taky nevěnoval, že jo. Ale dostaly baráky a kdesi cosi, nemají na mě snad špatnou vzpomínku. Mám rád ty tři děti, co mám s Pavlou, říkají mi táto, to je milé,“ přiznal Saudek, který se dál věnuje umění. V posledních letech vyměnil fotografování za malování.

„Celý život jsem se těšil, že až zestárnu, tak nebudu muset pracovat. Prozatím dělám 10 hodin denně, někdy víc, někdy míň. Pracuju hodně a je to dobře, protože živím 18 lidí,“ svěřil se nedávno pro Super.cz. ■