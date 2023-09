Smyslná Monika Marešová bere dech: Štíhlé křivky ukázala v sexy krajkovém prádle

Manželka Leoše Mareše vypadá fantasticky. Foto: archiv M. Marešové

Monika patří mezi ženy, které se o sebe rády pečují, což se odráží i na její postavě, kterou by jí mohla závidět kdejaká modelka. Krásná brunetka tentokrát ukázala své štíhlé křivky a svůdnost v černém krajkovém prádle skrze smyslné snímky, které toho moc neschovaly.

Není se čemu divit, že se Monika dočkala spousty pochvalných komentářů od známých i fanoušků. Emotikon srdíčka jí tam zanechal také Leoš Mareš.

„Přirozená a tolik krásná, Postavička, jak lusk,“ vzkázala fanynka. „Jste krásná a velmi charismatická žena,“ uvedla další. „Krásná a ta postava je super,“ napsala příznivkyně.

Monika je známá svým zdravým životním stylem, ke kterému patří i pohyb. Přesto nám nedávno přiznala, že i ona na sobě přirozeně vidí nějaké ty nedokonalosti.

"Vždycky je co zlepšovat. Chtěla bych zapracovat na svých nohou. Ty ale nejvíc bolí, dávají nejvíc práce. A také jsou hodně geneticky dané. Kdybych si mohla vybrat nahoře, co bych si mohla změnit, tak bych chtěla jiný kolena. Jsou dva druhy, buď máš takové to krásné jablíčko jako Míša Kociánová a pak jsme my druhé, které kolem jablka mají ještě něco nepěknýho. Já bych vám to nakreslila," svěřila se Monika s úsměvem nedávno pro Super.cz. ■