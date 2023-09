Těhotenství Evy Perkausové vyvolalo otázky: Lidé cupují Primu, zda byl odchod Laškové nutný

Za oblíbenou moderátorku se bude hledat do Hlavních zpráv brzy náhrada. Foto: Super.cz/CNN Prima News

Těhotenství se jí podařilo skrývat do 6. měsíce. "Miminko bylo v plánu. Přála jsem si dvě děti věkově blízko u sebe. Vyšlo nám to, bylo nám dopřáno. Užívám si to. Opět nemám žádné komplikace. A to se říká, že při druhém je všechno jinak. Já to vnímám skoro stejně, bez problémů, bez komplikací a překvapivě nebylo bříško dlouho vidět," svěřila se Eva Perkausová pro Showtime.

Oblíbená moderátorka se rázem dočkala spousty gratulací a milých vzkazů. Avšak fanoušci také otevřeli téma, zda byl skutečně nedávný odchod další oblíbené moderátorky Gabriely Laškové (33) z Primy nutný.

Po několika měsíční mateřské dovolené na její místo totiž dle rozhodnutí Primy nastoupila právě Eva Perkausová, za kterou se bude zanedlouho hledat do Hlavních zpráv opět náhrada.

„Takže kvůli tomu, aby se na obrazovce ohřála několik měsíců takové šachy na Primě a odejít musela zejména Gábina Lašková,“ poznamenal čtenář. „Hlavně, že musela odejít skvělá Gabriela Lašková. Doufám, že se Prima chytne za nos,“ uvedl další. „Takže paní Lašková odešla pro srandu králíkům?“ ptá se divák Primy, která zatím neodtajnila, kdo za Evu na nějakou dobu do Hlavních zpráv nastoupí. ■