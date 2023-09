Předsvatební cesta snů: Miliardář Richard Chlad a dcera Blaženy ze Slunce, seno…prožívají lásku v luxusu

Richard Chlad a Anna Marie Kánská vyrazili na Francouzskou riviéru. Foto: archiv R. Chlada

„Předsvatební cesta snů,“ uvedl Richard Chlad k fotografiím, které před několika dny pořídil na Francouzské riviéře, kam se svou láskou vyrazil. Saint-Tropez, ale také Monako si pár užil na jachtě, odkud svým fanouškům poslali spousty slunných pozdravů. Bývalý automobilový závodník se pochlubil také svou krásnou snoubenkou v bikinách.

„Máte překrásnou ženu. Držím palce, ať vám to vydrží co nejdéle,“ vzkázal fanoušek. „Jste jediný český pár, který stojí za to sledovat,“ uvedl další, se kterým se lidé shodují. „Užívejte si život naplno. Tohle na vás obdivuji. Ne každý to dokáže. Aneb vždycky víme, kolik máme peněz, ale nikdy nevíme, kolik máme času,“ vzkázal sledující.

Pár se bude brát už letos v listopadu na Maledivách. Richard nám nedávno prozradil, že už je na svatbu připravený, pouze Anna Marie ještě vybírala ony dokonalé šaty.

„Přípravy jsou hotové, jediný, kdo trošku zmatkuje, je Anna, protože přeskakuje z jednoho typu svatebních šatů na druhý. Já do toho vůbec nemluvím, ani se do toho nemotám. Mám už všechno objednané a zaplacené. Pouze ještě dovybereme prstýnky,“ svěřil se Richard nedávno pro Super.cz. ■