Takhle se cítí nejlépe: Vysmátá Zuzana Belohorcová bez make-upu předvedla své tělo, kritice se nevyhnula

Zuzana Belohorcová předvedla svou formu Foto: Super.cz/se souhlasem Z. Belohorcové

Svou figurou a opálenou pokožkou se nyní bývalá moderátorka pochlubila. Před zrcadlem se zvěčnila dokonce odlíčená. „A takhle se cítím nejlépe. Bez make-upu, uvolněná, vysmátá a spokojená. A i když momentálně nejsem zrovna v nejlepší formě a chybí mi pravidelný pohyb a pravidelné cvičení, jsem spokojená sama se sebou,“ svěřila se Slovenka, která přiznává, že je dobré na sobě neustále pracovat.

Nejdůležitější je však vnitřní spokojenost. „Je skvělé stále na sobě pracovat po každé stránce, ale nejdůležitější je vnitřní uspokojení a vyrovnanost,“ dodala Belohorcová, která dala tělo na odiv ve fialových plavkách. „Jím čerstvé potraviny, ryby, žiju zdravě,“ svěřila se Super.cz nedávno Belohorcová, která vypadá tři roky před padesátkou skvěle.

U svých fanoušků má Zuzka podporu, vedle pochvalných komentářů se ale dočkala i kritiky. „Tak obličej to už je předělávka. Doslova v obličej, jak travesti netřeba ani malovat. Zuzana už je bez původních rysů tohle už nic hezkého a doslova nepovedeného. S tímhle faceliftem už může na a Tenerife dělat travesti show naruby,“ napsal jí jeden sledující. „Nevím, co má Zuzana "předěláno" v obličeji, ale za pár let "padesátka", je to překrásná žena wow, a je totálně hot,“ podpořila ji jedna z fanynek. ■