Tohle nikdo nečekal! Eva Perkausová je v 6. měsíci! Otěhotněla pouhé tři měsíce po porodu prvního syna

Eva Perkausová

Tomu se říká překvapení. Moderátorka Eva Perkausová (29) bude mít druhého potomka. Těhotenství hvězda zpráv Primy dokázala utajit do neuvěřitelného 6. měsíce. Požehnaný stav je na ní už pořádně znát.

"Miminko bylo v plánu. Přála jsem si dvě děti věkově blízko u sebe. Vyšlo nám to, bylo nám dopřáno, " prozradila v pořadu Showtime své domovské televize Perkausová. S manželem Ivanem Heckem mají teprve devítiměsíčního syna Kiliána. Znamená to tak, že Eva otěhotněla necelé čtyři měsíce po porodu chlapečka.

Těhotenství má bezproblémové. "Užívám si to. Opět nemám žádné komplikace. A to se říká, že při druhém je všechno jinak. Já to vnímám skoro stejně, bez problémů, bez komplikací a překvapivě nebylo bříško dlouho vidět," dodala Perkausová. ■