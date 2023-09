Dcera Františka Janečka vyrostla do krásy: Emily (15) se přestěhovala k tátovi a promluvila i o závažné nemoci

Emily Janečková vyrostla do krásy a přestěhovala se k tátovi. Super.cz

Emily se oblékla do elegantních odstínů béžové, hezky se nalíčila a večer po boku táty si užívala. "Teď s tátou jsem, je to nejlepší. Jsem hrozně ráda, že ho mám," pochvalovala si Emily, která si má s tátou, který je spíš o dvě generace starší, pořád co povídat.

"Taťkovi můžu říct cokoli, i když se v názorech neshodneme, respektuje mě," svěřila s tím, že si s tátou užila i krásné léto, kdy byli společně v Německu, Řecku a také tři týdny v Dominikánské republice, kde má Janeček dům. "Měl práci, ale někdy jsme šli společně k moři nebo do bazénu," vyprávěla.

Na tátův názor dá, i když se bude rozhodovat o svém dalším směřování. Zatím je studentkou deváté třídy základní školy. "Ještě si moc nejsem jistá, kam budu dělat příští rok zkoušky, ale poradím se s taťkou," řekla Emily, která sice zkoušela i zpěv, ale ráda by se věnovala i nějakému jinému oboru a umění si zatím nechala jako koníček.

Probrali jsme i téma jejího zdravotního stavu, kdy nedávno zjistila, že trpí Crohnovou chorobou. "Měla jsem dietu na dvanáct týdnů, ale teď je mi dobře. Pokud jde o jídlo, mohu jíst podle toho, jestli je mi dobře, anebo ne. A teď mi je dobře," uzavřela. ■