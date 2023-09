Zapínání knoflíčků tentokrát neřešila: Lucie Vondráčková na premiéře předvedla v košili s hlubokým výstřihem i podprsenku

Lucie Vondráčková Foto: Super.cz/Herminapress

„Moje role je chytrá ženská se smyslem pro humor. Jen to nemá v práci úplně lehké. Baví mě, že to není jen doplněk hlavní mužské postavy. Je to jedna z těch silných osobností, které si jako herečka vždycky přeji hrát,“ svěřila se Vondráčková, která se v hlavní roli v představení Hračička alternuje s Romanou Goščíkovou.

Po náročném a napínavém představení se Vondráčková bleskurychle převlékla a vyrazila slavit s kolegy do divadelního klubu. Na místě na ni už čekal přítel, MMA bijec Zdeněk Polívka a další nadšení hosté, mezi kterými nechyběla ani Veronika Žilková nebo Ondřej Ruml.

Po premiéře oblékla Lucie Vondráčková černé zvonové kalhoty, které doplnila bílou košilí. Se zapínáním knoflíčků si tentokrát hlavu nelámala. Výstřih nechala ležérně rozhalený natolik, že předvedla i bílou podprsenku. Se staženými vlasy a úsměvem po úspěšně odehrané premiéře to herečce a zpěvačce slušelo a byla tak rozhodně během večera k nepřehlédnutí. ■