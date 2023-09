Pětinásobná máma Katie Price narvala svá obří ňadra do sexy podprsenky. S šestnáctkrát upravovaným poprsím pózovala v prádle

Katie Price Profimedia.cz

Tentokrát se předvedla v luxusním vzorovaném spodním prádle, kde vynikla především její šestnáctkrát upravovaná bujná ňadra. A také kérky, které si v posledních letech značně oblíbila.

Katie Price je velkou milovnicí plastických úprav všeho druhu. Kromě operace prsou si nedávno nechala upravit nos i rty nebo si napíchala injekce proti vráskám. Zřejmě si myslí, že jí to prospívá.

Každopádně to prý nedělá kvůli pozornosti mužů. „Nepodstupuji operace pro nikoho jiného než pro sebe, protože se chci podívat do zrcadla a chci vypadat a cítit se dobře,“ řekla Katie v podcastu Go Love Yourself. Někdy ale méně znamená více...

V lásce má Katie Price každopádně smůlu. Má za sebou celkem tři rozvody a nevyšel jí ani poslední vztah s o jedenáct let mladším Carlem Woodsem, s nímž byla dokonce zasnoubená. ■