I Tiffany Richbitch by koukala: Dvojice drag queens rozparádila Jakuba Prachaře

Dvojice drag queens to rozjela v Talentu. FTV Prima

V Talentu bylo veselo. Tentokrát se o přízeň poroty ucházela dvojice mužů převlečených za ženy, tedy drag queens, vystupující pod jménem Two Angels. Jejich show ale nezačala vůbec dobře.

Pánové v dámském oblečení se pokoušeli o nejrůznější taneční pohyby, které sice rozesmály Dianu Mórovou (53) i Jakuba Prachaře (40), ale že by se jednalo o parádní podívanou, to se říct nedalo. Pokus o tanec na Madonnu sice trénovali celou noc, ale moc jim nešel. Takový Ondřej Brzobohatý by jim se svým alter egem Tiffany Richbitch dal určitě na frak.

Nakonec se jedna z drag queens pustila do zpěvu a rázem to byla jiná liga! Pan Petr je v civilu právník a speciálně kvůli svému vystoupení si vzal v práci sick day, což vtipně okomentoval Jakub Prachař.

„Líbí se mi, že jste se dobrovolně nechal už teď vyhodit z právnické firmy. To je frajeřina, ukončit svou kariéru u nás. Většina lidí tady chce začít a vy jste si to přišel ukončit, mně se to líbí,“ smál se Prachař. Na ukázku nedělního vystoupení se podívejte ve videu. ■