Tohle asi Shakira nevidí ráda: Přítelkyně jejího ex Piquého, kterou přirovnala k Twingu, je v bikinách vážně kus

Gerard Piqué a Clara Marti v Chorvatsku Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Dvojice, která přečkala loňskou mediální smršť poté, co se provalil románek, si užívala volné dny na pláži Šunj na ostrově Lopud, a zároveň pobývala i s pár přáteli na jachtě nazvané Relax.

Přestože lásku těmto dvěma veřejnost zrovna moc nepřeje, jelikož stála za rozpadem jedenáct let trvajícího vztahu Piquého a zpěvačky Shakiry (46), oni zvládli vše ustát. Lidé se přitom do Clary mnohdy strefují. Srovnávání se Shakirou, které je navíc skutečně podobná, se asi ještě dlouho nevyhne.

Uchýlila se k němu přitom i samotná zpěvačka, která má s Piquém dva syny. V písni Out of Your League (Mimo tvoji ligu) svému ex vzkazuje, že vyměnil Rolexky za Casio či Ferrari za Twingo a že ona má cenu dvou dvaadvacetiletých holek. ■