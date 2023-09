Superchat: Rozchod i nový vztah ve slovenské StarDance. Krajčova sexy tanečnice našla díky soutěži muže svého života

Taneční partnerka Richarda Krajča ze StarDance se rozpovídala o své práci i soukromí. Super.cz Superchat

„Vidím už teď hodně rozdílů. Diváci jsou tu jiní. Co se týká tvorby, příprava je na Slovensku kratší. V české verzi mám více kreativní zodpovědnosti v té přípravě, vybírám si skladby, což mě velmi baví. Vy máte orchestr, my na Slovensku ne. Největší rozdíl je v tom času na přípravu. Na Slovensku dostaneme skladbu týden dopředu, tady ji mají soutěžící čtyři měsíce dopředu. Je tak čas na to jít více do hloubky s vaším tanečním partnerem,“ svěřila se Dominika v našem pořadu Superchat, do kterého přijala pozvání moderátora Ondřeje Kočího (35).

Lídr skupiny Kryštof o sobě tvrdí, že je to takový taneční tajtrdlík, který neumí tancovat. Jak ho zatím během zkoušek Dominika vidí? „On je velmi dynamický, pružný. To je vidět i na jeho koncertech. Nemá problém s rytmem, ale je to fakt takové uskákané, a toto se nedá při tanci oklamat. Neuniká tak tvrdému drilu,“ smála se slovenská kráska při odpovědi.

Její působení v televizi ocení i muži, protože Dominika je velmi atraktivní. Pánové ale mají smůlu. Je totiž šťastně zadaná. S přítelem Adamem se poznali během jednoho z finálových večerů v Bratislavě. Taneční soutěž je tak jejím osudovým projektem. „Zažila jsem při soutěži rozchod i začátek vztahu a je to splnění mých snů,“ dodala Dominika Rošková. Více o jejím životě se dozvíte v našem novém dílu Superchatu tady ve videu nebo ve všech podcastových aplikacích. ■