Meghan i Harry jsou za humny u našich sousedů. Sorry, že jsem dorazila pozdě na party, řekla Markle

Meghan Markle se v Německu omluvila, že dorazila pozdě na party. Profimedia.cz

Pár zavítal do země kvůli právě probíhající mezinárodní multisportovní události Invictus Games, jíž je Harry zakladatelem a patronem zároveň. Je určena pro zraněné a nemocné vojáky a vojačky, a to jak dosud sloužící, tak veterány.

K příležitosti konání her byl v úterý v jednom z místních hotelů uspořádaný i večírek určený pro 1600 soutěžících, jejich přátele a členy rodin. Harry tentokrát nechal na podiu většinou hovořit svou ženu, která se omluvila všem přítomným, že ‚dorazila pozdě na party‘, což odůvodnila tím, že před odletem ještě trávila čas se synem Archiem (4) a dvouletou Lilibet doma v Montecitu.

Na údajnou krizi v manželství, o níž se opakovaně psalo v mnoha médiích, to u Harryho s Meghan zrovna nevypadalo, ale nikdo pochopitelně netuší, co se děje v jejich soukromí. Začátkem měsíce si společně například užili koncert Beyoncé a minulý týden se prý byli podívat na novou nemovitost, která by byla o poznání blíž Hollywoodu, než je jejich současné sídlo v Montecitu. ■