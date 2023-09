Chantal Poullain se stala rytířkou Řádu čestné legie: Gratuloval exmanžel Bolek, syn Vladimír i sestra Beatrice

Chantal Poullain se stala rytířkou Řádu čestné legie. Super.cz

Herečka rytířský řád dostala za šíření francouzské kultury, charitativní práci, ale také díky lásce. Nebýt toho, že se zamilovala do Bolka a v roce 1982 se za ním rodačka z Marseille přestěhovala do tehdy komunistického Československa, její život by se ubíral pravděpodobně jiným směrem.

"Já si tedy osobně myslela, že divadlo tady už hrát nebudu. Že budu jenom manželka a budeme mít sedm dětí. Ale osud se posunul jinak, a i když jsem šla vlastní cestou, zásluhu na tom má Bolek. A on má těch dětí nakonec šest," svěřila Chantal, kterou trochu naštvalo, že bývalý manžel i syn přišli na ambasádu pozdě a muselo se na ně čekat. "Měli ten čas respektovat, ale to nevadí. Hlavně, že jsou tady," dodala Chantal.

Ta ani po letech nemá české občanství. Je hrdou majitelkou francouzského pasu. "I moji příbuzní ve Francii jsou pyšní, já ten řád vůbec nečekala a je to pro mě čest. Maminka přijet nemohla, ale je tady sestra s partnerem," prozradila, že do Prahy přijela její sestra Beatrice. Druhá sestra Patricia podlehla rakovině prsu, se kterou se léčila i Chantal.

Chantal Poullain nadále pokračuje ve své herecké i nadační práci. Těšit se můžeme i na dokument o jejím životě Chantal Poullain, moje životní odysea, který 16. září odvysílá Česká televize. "Bude také křest mojí nové knihy, kam musíme ještě doplnit fotografie. A chystáme i další kalendář nadace Archa Chantal," vypočítala. ■