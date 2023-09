Tereza Mašková je jako proutek: V šatech jako pro nevěstu předvedla vosí pas a promluvila o hubnutí

Tereza Mašková Super.cz

Ve sněhově bílých šatech tak měla neskutečně vosí pas. „V šatech se cítím dobře, akorát mi je doopravdy teplo, cítím se jako princezna, ještě korunka,“ řekla nám zpěvačka, která na sobě pořádně dře. „Ano, cítím, že nějakých pár kilo šlo dolů, jak je hodně pohybu, tak se to snažím korigovat, abych o to víc jedla, cítím změny na svém těle, což je fajn,“ řekla nám Tereza Mašková, která ve své práci nepolevila.

Vedle trénování na StarDance stále koncertuje a bude hrát v divadle. Blížící se první přímý přenos má na ni ale rozhodně vliv a přicházejí první nervy. „Čím víc se to blíží a trénujeme, tím víc ta nervozita u mě stoupá, říkám si, že je ještě čas, ale člověk má pocit, že nic nestíhá, snažím se uklidňovat,“ svěřila se Tereza, která trénuje s Danielem Kecskemétim. „S Danem si o tom povídáme, vždycky mě uklidní, že to bude dobrý a zvládneme to. Je to náročné, cítím trochu tlak, ale všechno se dá, když se chce,“ dodala zpěvačka. ■