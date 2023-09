Z elasťáků do velké večerní: Podívejte se na taneční páry dvanácté řady StarDance, komu budete nejvíc fandit?

Komu budete posílat hlasy letos? Foto: Super.cz/Herminapress

Pouhý měsíc mají před sebou taneční páry letošního StarDance do prvního přímého přenosu. Dosud se všech deset soutěžících potkávalo na zkušebnách pouze v elasťákách a sportovním oděvu. Co je za pár týdnů čeká, si nyní konečně vyzkoušeli a hodili se do gala. Nutno říct, že ve společenských modelech prokoukli opravdu všichni.