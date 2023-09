Zklamání Dominiky Gottové: Přijela z Finska na svatbu kamaráda, ale nakonec jí pozvání zrušil!

Dominika Gottová přijela na svatbu, ale nakonec jí zrušili pozvání. Foto: Milan Malíček, Právo

Svůj pobyt v Česku Dominika zahájila návštěvou zkrášlujícího salonu, kde využila služeb svých kamarádů, kadeřníka a kosmetika, aby byla na svatbu hezky upravená. "Ale žena by měla být upravená každý den, nejen na zvláštní příležitosti," řekla nám tehdy. Těšila se, že si zatančí na svatbě, kamarádovi přivezla svatební dar a měla naplánovaný i outfit.

Jak jsme se později dozvěděli, nakonec bylo pro ni a její kamarádku Petru, která jí měla dělat doprovod, pozvání zrušeno s vysvětlením, že by se tam kvůli ní objevilo mnoho fotografů, kteří by na ni čekali, a svatba by neproběhla v klidu. Pobyt v Praze si ale prý i tak užila, navštívila maminku, sešla se s kamarády a pochutnala si na českých jídlech. Nyní už se vrací do Helsinek, kde by je s manželem Timem Tolkkim mělo čekat stěhování do nového bytu. ■