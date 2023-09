Ivana Trojana nahradí v muzikálu Anděl Páně Ondřej Rychlý: Takhle jim to s čertem Markem Lamborou sekne v kostýmech

Ondřej Rychlý bude hrát v muzikálu Anděl Páně anděla Petronela. Super.cz

Z táty jako z anděla je nadšený i Ondřejův pětiletý syn. "Občas Tobíška musím vzít na zkoušky, cituje nějaké repliky, viděl čerty, vyzkoušel si křídla i rohy a byl naprosto nadšený, takže to vypadá, že už je definitivně rozhodnutý být herec jako táta, maminka, děda i babička. Jsem z toho trošku vyděšený," vyprávěl.

U něj to ostatně v dětství, kdy ho rodiče Petr Rychlý (58) a Pavla Vojáčková, do divadla také brali, bylo podobné.

"Když jsem šel za tátou do vinohradského divadla, také jsem byl nadšený, když jsem tam viděl meče. Kdo to v práci má? Takže on má stejný zážitek," prozradil Ondřej s tím, že on sám poprvé hrál v divadle, když mu ještě nebylo deset let. ■