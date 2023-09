Jeden royal burger se sýrem: Vysmátá Meghan Markle se stavila v drive-thru. Harry je pryč

Meghan Markle se v neděli zastavila pro rychlý oběd. Profimedia.cz

V dobrém rozpoložení byla v neděli zvěčněna Meghan Markle (42), když si zajela pro něco k snědku do drive-thru burgrárny v Kalifornii. Vévodkyně ze Sussexu na chvíli osaměla, jelikož její manžel Harry se momentálně nachází v Německu, kde se konají Invictus Games, jejichž je dlouholetým partonem.

Jeden royal burger se sýrem, píší britská média ke snímkům Meghan, která se zastavila v americkém řetězci s rychlým občerstvením In-N-Out nedaleko jejího domu v Montecitu. V jejím černém Range Roveru za 140 tisíc dolarů (3,2 milionu korun) ji doprovázela ještě kamarádka, která přes široký úsměv Meghan nebyla téměř vidět.

Podnik má prý v oblibě i samotný Harry a manželé si prý užívají, když mohou zaměstnance překvapit svou přítomností. „Jsou na půli cesty od nás do Los Angeles. Je opravdu zábavné přijet k nim do drive-thru a překvapit je,“ řekl loni v rozhovoru pro Variety Harry a dodal: „Už vědí, co si dáme.“

A copak že to slavní manželé mají nejraději? Harry prozradil, že si většinou dává burger Double Double s hranolky a colou, zatímco jeho žena má v oblibě cheeseburger s hranolky a papričkami jalapeňos.

Harry ovšem poslední dobou doma příliš nepobyl, minulý týden se po třech měsících vrátil do Velké Británie, aby uctil památku své babičky, královny Alžběty II., která před rokem zemřela. Zároveň měl proslov na udílení cen WellChild v Londýně a nyní je u našich západních sousedů v Düsseldorfu. ■