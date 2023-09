Soutěžící MasterChefa sjela porotce jako malé děti: Forejt, Kašpárek a Punčochář nevěřili svým uším

Tohle se soutěžící Joy nepovedlo. TV Nova

Další díl oblíbené kulinářské show MasterChef Česko poprvé zavede soutěžící do venkovní výzvy, a to přímo do královského pivovaru. Je tedy jasné, že celá výzva se bude točit kolem českého klenotu – piva. V letošní první týmové venkovní výzvě se soutěžící budou muset popasovat s pivem, cibulí a ohněm, a porota jim to samozřejmě ani trochu neusnadní.