Tohle nemá zadarmo: Jedenáct měsíců po porodu ukázala Jitka Boho vysvalené tělo a prozradila recept

Jitka Boho Foto: Se souhlasem J. Boho

"Už ty dřepy ani nepočítám. Ale bez nich prostě nejdu spát. Navíc s jedenácti kily v náručí to má teprve ty správné ohýnky. Není to zadarmo, bolí to, často se nechce. Ale pak vidíte, že se tam něco málo rýsuje. Baví mě to, a to je vlastně taky dost důležité - chtít," prozradila Jitka Boho.

Svoji formu ukázala zpěvačka před zrcadlem v černém body. Jitčino tělo je pevné jako skála.

"Kombinuji dřepy a výpady dopředu a dozadu," dodala Boho s tím, že důležitá je také vyvážená strava. A také denní dřina na jevišti divadla Broadway, kde momentálně zkouší muzikál Troja, kde ztvární hlavní ženskou roli Heleny. Choreografka Anet Antošová ji totiž dává pořádně zabrat. ■