Kate Moss k nepoznání: Seknout s cigaretami se „největší kuřačce všech dob“ nedaří. Lidé jsou jejím vzhledem zděšeni

Kate Moss se cigaret vzdát nedokáže. Profimedia.cz

Kate Moss (49) sice jako jedna z nejikoničtějších modelek všech dob za svou pětatřicet let dlouhou kariéru vydělala pohádkové jmění, a dokonce už dávno dala vale i divokým večírkům, jedné své neřesti se ovšem zřejmě vzdát nedokáže. Přestože se loni dušovala, že nastal čas na zdravý životní styl, její poslední fotografie tomu příliš nenasvědčují.

Fotografové zachytili Kate v ulicích londýnského Mayfair, a to před restaurací Cecconi, kam si zašla společně se svým otcem a bratrem Nickem na jídlo. Před podnikem si ovšem hned zapálila cigaretu. Jejich sestra Lottie na rodinném obědě chyběla. Kate ovšem vypadala jinak, než jak jsme na ni zvyklí z nejrůznějších kampaní. Celá desetiletí kouření se nepochybně na stavu její pleti neblaze podepsala.

Moss si kdysi dokonce vysloužila přezdívku ‚největší kuřačka všech dob‘. Údaje o tom, kolik cigaret denně to bylo, se liší. Někde se uvádí 80, jinde dokonce až sto. Známé bylo dříve také její údajné pravidlo čtyř cigaret za hodinu, což znamená, každých patnáct minut jednu.

Loni se přitom při uvedení své wellness značky Cosmoss, kterou popisovala jako výsledek její cesty za hlubokým sebepoznáním, nechala slyšet, že když se o sebe začala starat, začaly se věci měnit, čímž měla na mysli i svůj největší zlozvyk. Jak je vidět, vyhrát nad ním se jí zřejmě nakonec nepodařilo.

Lidé jsou vzhledem Kate bez make-upu doslova zděšeni a někteří ani nevěří, že je to skutečně ona. Mnozí se dokonce shodují, že Kate by mohla být odstrašujícím příkladem pro všechny kuřáky. Jiní připomínají i její divoká léta, kdy během mejdanů až do rána tekl alkohol proudem a Kate měla blízko i k drogám. ■