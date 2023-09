Dara Rolins nemusí pózovat v bikinách, aby lidem spadla brada: Diva ukázala zadeček jako dva kmínky v roztomilém modelu

Dara Rolins se vrátila do Česka. Foto: Instagram D. Rolins / se souhlasem

Dara Rolins (50) si užila letní měsíce v zahraničí, kam jezdila především za relaxem. Do Česka se vrátila před několika dny ze Španělska a už svým fanouškům posílá další slunné pozdravy.

„Vím, že povídat o počasí je nuda, ale nebyl díky tomu slunci i váš den hezčí? Miluji to tu, ale vždy, když se vrátím z prázdnin, tak mi chybí moře. A to, když odhrnete závěs a venku usilovně svítí slunce. Ranní procházky a vůně kávy na každém rohu. Prostě ten dovolenkový ‚vibe‘. A dnes to tady u nás doma bylo jako na dovolené. Tak, já jen že zdravím a posílám dobrou energii na všechny směry,“ uvedla Dara na sociálních sítích.

S fanoušky tentokrát nesdílela snímky v plavkách, i přesto si obdivovatelé přišli na své. Slovenská diva zveřejnila a několik fotografií v roztomilém dvoudílném outfitu, ve kterém dokonale vyniklo nejen její vypracované pozadí, ale také nohy.

„To je zadeček a stehýnko. Jste prostě krásná, mnohým berete dech,“ píší fanoušci. „Vy jste prostě cíl, jak v té padesátce žít a vypadat,“ uvádí další. „Daro, jste velkou inspirací pro ty, kdo mají potíže s tvrdou prací a disciplínou. Obojí se vyplatí,“ napsala obdivovatelka. ■