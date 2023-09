Jiří Langmajer se zvěčnil nahý během otužování: Chybělo málo a…

Oblíbený herec propadl otužování. Před několika lety se postaral o úsměvný trapas. Michaela Feuereislová

Herec se nyní o svou zálibu v chladných koupelích opět podělil se svými fanoušky. Otužování si ostatně dopřává i u sebe doma, kam si pořídil i speciální vanu, díky které se může pohodlně otužovat celý rok.

„Tak, důležité je dýchání, úplně se uvolnit a dýchat. Nezapomeňte, že otužování se musí chvíli cvičit, tak pěkný den. Zdravotní benefity otužování snad nemusím zmiňovat. Ty každý rozumný člověk zná,“ svěřil se Jiří Langmajer ve videu, které si pořídil během otužování a jen tak tak že opět neuniklo, co nemělo...

Je to teprve pár let, co se herec ukázal svým fanouškům úplně nahý. Když kolem sebe máchal ručníkem, tak odhalil víc, než jeho příznivci čekali. V hlavní roli pak bylo nečekaně jeho mužství. Celou situaci vzal Jiří s nadhledem. "Mám malýho pinďoura, ale jsem šťastnej," vtipkoval tehdy během koronavirové pandemie.

Vytrvalost Jiřího Langmajera v otužování fanoušci dál obdivují. „Pane Langmajere, vy prostě jedete bomby. Jste výbornej a nepolevujete,“ vzkázal obdivovatel. „Klobouk dolů,“ napsal další. „Tomu říkáme koule v ledu,“ vtipkovali fanoušci. ■