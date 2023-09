„Naše „příšerná rodina“ drží při sobě. Agáta Hanychová se pochlubila snímkem, který jejímu bráchovi zkazil image

Vincent Navrátil s Agátinými dětmi Foto: Instagram A. Hanychové/se souhlasem

Maminka Veronika Žilková (61) o víkendu vzala syna Kryšpína na výlet do Bratislavy, kde přebírala jedno z ocenění Evropské akademie za přínos ve vědě a umění, hned po jeho návratu si společné chvilky s Agátinými dětmi užíval pro změnu Vincent Navrátil.

Agáta si na konto svého bratra také zavtipkovala s tím, že mu taková rodinná fotka určitě pokazí jeho image. „Naše rodina, ač podle všech článků je opravdu příšerná, vždy drží při sobě,“ smála se Hanychová. A samotný Vincent se jí snaží být oporou.

„Je to citlivé téma. Myslím si, že i když se člověk snaží být hodný a snaží se nějak podporovat takhle veřejně, tak stejně dloubá do živého. Nejlepší bude, když budu mlčet, ať si to vyřeší mezi sebou. Já ji budu v soukromí podporovat,“ řekl Super.cz nedávno Vincent. A jak řekl, tak udělal. ■