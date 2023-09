Úzkost a strach: Po prodělaném covidu bojuje Alice Bendová s psychickými problémy

Alice Bendová Herminapress

„Dvě noci a dva dny to byla procházka po hřebíkách, bolely mě nehty, vlasy, kůže. Očkování už vyprchalo, a tak mě to trochu sesmahlo," řekla Super.cz Alice.

To nejhorší už má za sebou. Nyní se ale musí vypořádat s psychikou. Trápí ji strach a úzkost.

„Fyzicky jsem již OK a psychicky tedy nic moc, plavu, plavu, plavu a to mi pomáhá. Nemůžu sedět ani jen tak ležet. Na běh se ještě necítím. Jinak tedy, nečekala jsem, že se mnou něco takhle zamává. A jsem zvědavá, jak dlouho ta úzkost a takový divný strach přetrvá. Ten, kdo to nezažil, nepochopí. Covid je zvláštní nemoc a zdaleka nezasáhne člověka vždy jen rýmou nebo kašlem. Už jsem jeden měla a troufala jsem si tvrdit, že to byla taková lehčí chřipka bez následků. Ale tohle je hajzl,“ doplnila krásná herečka.

Alice se nyní také přiklání k tomu, aby byly opět zavedeny povinně respirátory, tedy aspoň ve zdravotnických zařízeních. ■