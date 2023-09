Zadek v tangách měla rudý jako pavián: Silikonová Lulu po zápase v kleci vyznala lásku Jaromírovi Soukupovi

Silikonová Lulu po zápasu v kleci vyznala lásku Jaromírovi Soukupovi Super.cz

"Je to zajímavý pocit dát poprvé v životě do toho plácnutí sto procent, protože z legrace to nikdy není taková řacha," řekla nám Lulu, která popsala, jak na zápas trénovala. Když jsme viděli její rudou levou půlku zadku v tangách, bylo jasné, že si další den jen těžko sedne. "Čekala jsem, že to bude bolet, ale mohlo to být horší. Jen to pokaždé trochu štíplo," mínila.

Lulu ke svému stolu na Red Face zvala Jaromíra Soukupa. Ten ale k jejímu zklamání nedorazil. "Opravdu jsem mu místo rezervovala, psala jsem mu ještě na soukromé číslo na whatsup, kdyby to v médiích prošvihnul. Zprávu si přečetl, ale neodpověděl. Tak jsem si myslela, že to nechává otevřené, kdyby věděl, že nepřijde, tak by snad bylo slušné, aby mi to napsal. Do poslední chvíle jsem doufala, že se tady objeví," domnívá se Lulu.

Přitažlivost k mediálnímu magnátovi prý z její strany není žádná hra, které by posloužila jen ke zviditelnění. "Líbil se mi od prvního dne, kdy jsem ho zaregistrovala tím, že začal chodit s Agátou. Málokdy se mi stává, že se mi někdo stoprocentně líbí na první pohled. U něj se mi to stalo po x letech a musím přiznat, že mě to ještě nepustilo. Není to tak, že by pro mě byl jediný muž na světě. Hledám dál. Ale věřím, že se časem dopracujeme aspoň k tomu, aby mi odpovídal na zprávy, a může z toho pro začátek vzniknout nějaké přátelství," doufá, že by mohly být její city opětovány. ■