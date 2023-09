Miley Cyrus si s přítelem užívá Havaj: V černých bikinách odhalila svou formu, ale i četná tetování a piercing

Miley Cyrus a Maxx Morando na Havaji Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Popová rebelka Miley Cyrus (30), která měla poslední dobou napilno kvůli vydání a promo nové nostalgické písně s názvem Used To Be Young, odjela na zaslouženou dovolenou. Její volba padla na Havaj. Kromě jejího o šest let mladšího partnera Maxxe Moranda s nimi vyrazila i zpěvaččina maminka Tish Cyrus, která navíc vzala svého nového manžela.