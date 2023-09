Něžné dotyky a potlačovaná láska před coming outem: Milan Peroutka si v novém klipu zahrál i se svým mužem

Milan Peroutka vypustil do světa nový klip Super.cz

Jsou to dva měsíce, co Milan Peroutka (33) uzavřel registrované partnerství. O svém vztahu zpěvák poslední rok sice mluvil, ale podrobnosti držel pod pokličkou. Od července se však s fanoušky dělí o ty nejhezčí životní chvíle. Ze svých pocitů před coming outem se nyní vyzpíval v novém songu, ke kterému už stihnul natočil i videoklip.



Obsadit do něj neváhal také svého muže Dominika Roubínka. Nová píseň kapely Perutě s názvem V bouři odráží zpěvákovy pocity s prožíváním potlačované lásky. Klip vznikal nadvakrát, kdy druhá verze je ta pravdivá, odrážející jeho životní přiznání. První verzi klipu světlo světa neuvidí. „Rozhodl jsem se ho přetočit. Když jsme ho natočili a já si ho pustil, říkal jsem si: Sakra, ta písnička je ale o něčem jiném. Je o potlačené lásce i o vzdoru vůči společnosti. A vizuální stránka té písničky by to přece měla odrážet," prozradil zpěvák s tím, že vše nakonec překopal.