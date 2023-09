Zamávalo léto s její postavou? Aneta Krejčíková to skrývala ve volných šatech

Aneta Krejčíková oblékla volné šaty, v nichž nebylo poznat, jakou má po létě postavu. Super.cz

S herečkou jsme zavzpomínali i na to, jak slavila plnoletost ona sama. "Myslím, že osmnáctiny jsem ani moc neslavila. Ale devatenáctiny o to víc. Ani si to moc nepamatuju. Sešli jsme se kamarády z konzervatoře jako skoro každý den. Tehdy jsme slavili tak nějak kontinuálně," vysvětlila.

Letní volno s hereččinou postavou nezamávalo, i když se oblékla tak, že to ve volných šatech nebylo úplně zřejmé. "U mě je to v pohodě, rapidně jsem nepřibrala ani nezhubla. Plánovala jsem si, že budu pravidelně cvičit, nejen proto, abych nějak vypadala, ale také mě trápí bolesti zad. Nepodařilo se to, tak jsem to přesunula do plánu na podzim. A ty šaty nemám proto, abych zakryla kila navíc, ale protože jsou pohodlné," upřesnila. ■